Nii geiabielu pooldajad kui vastased jätkavad abielureferendumi kampaaniateks kogutud rahaga senist tegevust

Kuigi riigikogu hääletas abielureferendumi eelnõu maha ning sestap jäävad ka "jah"- ja "ei"-kampaaniad olemata, jätkavad maailmavaatelised sihtasutused kogutud annetustega oma vaadete reklaamimist.

Sihtasutuse Pere ja Traditsioonide Kaitseks veebiportaal Objektiiv kogus jõulukampaania käigus 70 000 eurot ehk 20 000 eurot rohkem kui nende algne eesmärk oli. "Seekordne annetuskampaania on eriti oluline, kuna valmistume seisma abielureferendumi eel ka mehe ja naise vahelise abielu kaitsel “JAH”-poole häälekandjatena," tõdeti enne kampaaniat oma veebilehel.

Varro Vooglaid ütles täna Delfile, et referendumi ärajäämine nende suuremat eesmärki ei muutnud. "Eks me kasutame seda [raha] töö jätkamiseks ja vajadusel ka portaali edasiseks arendamiseks," ütles Vooglaid. Täpsemaid plaane ei soovinud ta Delfile avada. "Kuna tegemist on väljaandega, mis on korduvalt meie rahastamise kohta ka häbitult valesid levitanud, ei näe ma rohkemaks vajadust kommenteerida".

Jüristo: meie eesmärgiks on abieluvõrdsus

Novembris loodud sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo ütles eelmisel nädalal, et kuigi SALK tuli tõepoolest kokku abieluteemalise rahvahääletuse tõttu, ei plaani sihtasutus sugugi nüüd laiali minna.

"Oleme algusest peale selgelt öelnud, et meie plaanid ei piirdu referendumi EI-kampaaniaga. See oli lihtsalt juhtumisi esimene asi, millele tuli kiiremas korras käed külge panna," sõnas Jüristo.

"Loomulikult ei tee me saladust sellestki, et lõpuks on meie eesmärgiks ikkagi abieluvõrdsus. Mitte kiiresti, mitte lihtsalt, aga see on siht, mille suunas me pingutame," lisas ta.