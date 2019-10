New Yorgi ebaseaduslikus kasiinos tappis relvastatud isik vähemalt neli inimest

USA politsei. Pilt on illustreeriv. Foto: JONATHAN BACHMAN, REUTERS

Täna said New Yorgi Brooklyni linnaosas vähemalt neli meest tulistamises surma. Kohaliku politsei väitel said veel kolm inimest viga.