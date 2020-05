Netisuli pettis Saaremaa naiselt pea 8000 eurot välja

21. mail alustas politsei kriminaalmenetlust juhtumi suhtes, kus sotsiaalmeedias USA sõjaväelasena esinenud mees pettis 37-aastaselt Saaremaa naiselt 7700 euro ulatuses raha välja.

Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp ütles, et selline pettus viitab organiseeritud tegevusele välismaalt, mistõttu ei ole politseile ka teada, mis soost või rahvusest inimesega tegu oli.

"Saaremaal on sarnase skeemiga juhtumeid registreeritud mitu ja taolisi juhtumeid on olnud ka mujal Eestis. Saaremaa juhtumitest vähemalt kahel korral loodi ohvriga kontakt Instagramis," ütles Sepp.

Miks inimesed sellise kelmuse ohvriks langevad? Sepa sõnul on põhjus see, et kelmid loovad nendega usaldusliku suhte, pannes sageli ohvri ka endasse armuma, mistõttu on seesugust pettust keeruline kohe alguses ära tunda. "Kui see suhe on loodud, hakkavad kelmid erinevatel ettekäänetel raha küsima, lubades kõik tagasi maksta. Sellises olukorras on inimestel keeruline olukorda hinnata ning raha kantaksegi kelmidele," nentis Sepp.

Vältimaks sellise skeemi ohvriks sattumist, tasub alati lähtuda sellest, et inimene ei kanna raha tegelikult enda jaoks võõrale inimestele, kellega ta pole isegi kunagi kohtunud. Sepp soovitab ka, et alati tasub sel teemal suhelda ka oma sõprade ja lähedastega ning arutada otsus eelnevalt läbi.

Kui inimene on siiski langenud kelmuse ohvriks, tuleb sellest võimalikult kiiresti nii pangale kui ka politseile teada anda. "See võib suurendada raha tagasisaamise tõenäosust, kuid üldjuhul on raha tagasi saada siiski väga keeruline, sest kelmid tegutsevad kiiresti ja kannavad raha edasi järgmistele kontodele," ütles Sepp.