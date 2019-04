Nestor lahkus Tallinna volikogust ja kolis Hiiumaale

Nestori asendusliige linnavolikogus on Kadri Kõusaar.

Mullu suvel kommenteeris ta samuti Hiiu Lehele, et teda ühendab Hiiumaaga abikaasa Anu, kelle juured on Hiiumaal. Siis rääkis Nestor, et suviti puhkab perekond Viiri külas asuvas suvilas, kuid avaldas lootust, et see võiks varsti muutuda ning perekond võiks püsivalt saarel elada.

2016. aastal ütles Nestori abikaasa Anu Nestor LP-le, et on valmis loobuma paljust, et teine pool Eiki saaks poliitikas tegutseda, kuid ta pole valmis loobuma Hiiumaast. "Lastelastega olemise ja Hiiumaa pärast otsustasin ka töölt ära tulla, kui pensioniaeg kätte jõudis," ütles Anu Nestor toona. Loe usutlus SIIT.

Eiki Nestor oli riigikogu kõige staažikam liige, kuuludes alates aastast 1992 kõikide parlamendikoosseisude hulka. Viimastel valimistel kandideeris ta sotside nimekirjas Jõgeva- ja Tartumaal, kus oli oma partei kõige edukam, kogudes ringkonnas 1492 häält. Sellest aga ei piisanud ringkonnas mandaadi saamiseks ning Nestor jäi riigikogu koosseisust välja.