Neljapäeval võivad saabuda PERHi kaitsevahendid

Kui varasema info kohaselt pidi tarne saabuma homme, siis nüüd on tarne saabumise aeg lükatud neljapäevaks.

Meditsiiniliste kaitsevahendite hangete eest vastutav riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et PERHi tellimusega koos peaks saabuma ka üks väiksem riigi tellimus, mis on mõeldud ülejäänud asutustele, mis kõik vajavad koroonaviiruse vastaseid kaitsevahendeid.

Koroonaviiruse kiire leviku tõttu on kasvanud vajadus kaitsemaskide ja muu kaitsevarustuse järele, mida vajavad nii meditsiinitöötajad, politseinikud, hooldekodutöötajad ja mitmed teised grupid, et ise mitte viirusesse nakatuda. Kuna samu vahendeid üritab suurtes kogustes hankida kogu maailm, on tarnetega tekkinud väga tõsiseid probleeme.

Aab ütles, et see PERHi tellimus on juba nädala hilinenud. Neljapäeval peaks ka saabuma üks väiksem riigi tellimus. Mõlemad peaksid tulema tavalise DHLi kaubalennukiga.

Suur lennukitäis kaitsevahendeid Hiinast, mis pidi tulema juba eelmisel nädalal, peaks Aabi sõnul praeguse info kohaselt kohale jõudma selle nädala lõpus.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

