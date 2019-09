Neljapäeval ilmub raamat Edgar Savisaarest

"Mind hämmastas Savisaare kohtuprotsessi olemus. Kas veteranpoliitik lüüaksegi risti, sest seda nõuab sisepoliitiline umbsõlm erakondade maailmakaardil. Mulle tundus, et Savisaare surm insuldi läbi kohtusaalis ei tee Eestit õnnelikumaks ja paremaks paigaks. Kirjutasin sellest ühe arvamuslookese ja peagi kutsus Edgar mind Hundisilmale. Nii see raamatu mõte sündis," ütles Paavo Kangur.

"Ehkki Edgar Savisaar on Eesti poliitika tippu kuulunud üle veerand sajandi, on see esimene raamat, mis kirjeldab Edgar Savisaare kui Eesti ühe kõige vastuolulisema ja kõmulisema poliitiku kujunemislugu alates tema lapsepõlvest kuni veel praegugi jätkuva kohtuprotsessini välja," ütles Kalle Muuli, kes on raamatu üks kirjastajaid. "See on elavas, kerges ja lihtsas keeles kirjutatud põnev lugu, mis annab hea ülevaate nii Savisaare poliitikutee kui ka eraelu keerdkäikudest ja telgitagustest."

Ka raamatu teine kirjastaja Valdo Randpere rõhutas, et Kanguri raamat annab endise tipp-poliitiku elust ilustamata pildi. "Edgar Savisaar on kahtlemata üks kõige vastuolulisemaid poliitikuid Eesti ajaloos – osade inimeste jaoks on ta messias, teised näevad teda kui vanakurja ennast. Selle raamatu tugevuseks on Edgar Savisaare asetamine inimlikku võtmesse – see raamat on aus, selles on nii ülevust kui traagikat, nii rõõmu kui kurbust."