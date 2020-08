NELJAPÄEVAL DELFI TV-s | Eestis tähistatakse esmakordselt Läänemere päeva. Saa osa paneelvestlusest "Läänemeri puhtaks - koos lahendusi otsides"

Läänemere päeval korraldatakse Eestis (aga ka Soomes, Rootsis ja Venemaal) erinevaid ettevõtmisi, mille eesmärk on innustada inimesi märkama Läänemerd ja selle seisundit ning julgustada neid tegema konkreetseid tegusid mere olukorra parandamiseks.

Paneelvestlusel otsitakse vastuseid küsimustele: miks on nii, et ühes maailma kõige innovaatilisematest piirkondadest asub üks maailma reostatuimatest meredest? Mida olukorra parandamiseks juba ette on võetud ja mida peaks veel tegema? Mida saavad teha üksikisikud, mida ettevõtted?

Avasõnad ütleb Soome suursaadik Timo Kantola ning vestlust modereerib Kristo Elias (ERR). Vestluses osalevad Eesti kliima- ja energiapoliitika erisaadik Kaja Tael, Joonas Plaan Eestimaa Looduse Fondist, ettevõtja Peter Ingman ning Marek Strandberg.

Läänemere päeva täpsema ajakavaga saad tutvuda SIIN.