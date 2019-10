Neli vaprat meest aitasid tormivangis rongil teed jätkata

Vedurijuhid ühes 17 reisijaga pidid tormivangis edasi sõitma. Lorents pöördus reisijate poole palvega helistada läbi kõik pereliikmed, tuttavad ja sõbrad, kellel võiks olla võimalus puu läbi saagida.

"Helistasin ka ise kõikidele Lõuna-Eestis elavatele tuttavatele, kuid kes polnud kodus, kellel polnudsaagi. Üle ei jäänud muud, kui oodata," meenutas Lorents.

Neli meest tulid tormivangis rongile appi

Mõne aja pärast märkas vedurijuht metsast lähenemas nelja taskulambituld. Veriorale koju sõitvad õde ja vend olid helistanud oma emale, kelle kaudu tulid lähedalasuvatest taludest appi neli meest.

Mehed haarasid pikemalt mõtlemata mootorsaed ja tõttasid tuult ja vihma trotsides läbi metsa ning üle põllu reisijatele appi. Läbi metsa tuli ka soliidses eas meesterahvas, kes kuulis rongi abitust seisust Koidula raudteejaama töötajate kaudu.

"Saades esimesest puust jagu, paistis kauguses juba järgmine. Palusin neid meiega Koidulani kaasa sõita, kuna aimasin, et see puu viimaseks ei jää. Nad olid koheselt nõus, üks nendest jooksis tagasi koju, et võtta auto ja meid teel olles jaamades varustada ning mehed pärast Koidulast koju viia, vanema meesterahva lubasime koju. Juba Veriora jaamas oli tarvis vahetada saekett ja tankida mootorsaagide paake. Ruusa - Koidula lõik sai kõige rohkem tuultest räsida ning peale Veriora jaama tegime teele langenud puude pärast peatuseid veel kuuel korral," kirjeldas Lorents.

"Kui sain kõne, kas saame appi tulla, siis pikalt ei mõelnud. Vaatasime asukoha järgi, võtsime mitu saagi kaasa ja sõitsime kohale," ütles Margus, kes oli üks appi tõttanud meestest. Ta kirjeldas, et rööbastelt puid maha saagides polnud samuti mahti pikemalt mõelda. "Kui järjekordne takistus oli teel, läksime välja, võtsime puu rööbastelt maha ja sõitsime jälle edasi."

Lõppjaama Koidulasse jõudis rong ligi kaks ja pool tundi hiljem. Lorents tänab suuremeelseid mehi tänu kellele jõudsid Veriora, Ilumetsa, Orava ja Koidula reisijad turvaliselt koju.

Tormivangis reisirongi aitasid teele Indrek, Raito, Margus ja Raul. Nendega oli kaasas ka vapper tüdruk Raneli, keda üksi elektrita majapidamisse maha ei jäetud, ütles Lorents.

Loe veel

"Tänud neile, Olimarile ning Merilile ja nende emale, kelle kaudu abi saime. Tänud klienditeenindaja Ljubovile, kes oli igakülgselt abiks reisijatega suhtlemisel, uste avamisel ja valvamisel, tänud kolleeg ja sõber Taavile, kes aitas koos reisijatega puid tee pealt kangutada, tänud Eesti Raudtee Tartu - Koidula liikluskorraldusteenistusele meeldiva koostöö eest. Erilist tänu ja tunnustust väärivad ikkagi need neli meest - ilma nendeta oleks meie teekond lõppjaama olnud palju pikem," sõnas Lorents.

Erakordne juhtum

Eesti raudtee turvajuht Marius Kupperi sõnul pole tema üle 20 aastase töökogemuse jooksul sellist juhust ette tulnud, et inimesed nii kõhklematult appi tõttavad. "Keegi ei vaadanud, mis on kell ja mis ilm väljas on, tuldi appi puhtalt selleks, et aidata. See on tõesti liigutav," ütles ta.

Kupper tõdes, et nii tihedalt pole varasemalt puid rööbastele langenud, mistõttu tunnustab ta eriti nii targalt tegutsenud Lorentsit, kes reisijatelt abi palus; reisijaid, kes end appi pakkusid ja nelja meest, kes kõhklematult rongiga lõppjaamani kaasa sõitsid ja rööbastele kukkunud puid saagisid.

Ta lisas, et kuigi raudtee brigaadid olid eile samuti väljas, oli neil nii suur koormus, et abisaamine oleks võtnud kordades kauem aega. "Veelkord, see oli hämmastav, kuidas olukord eile Tallinn-Koidula rongiliinil lahenes," nentis Kupper.