Neivelt rahandusministri positsiooni spekulatsioonidest: Isamaa ei ole minu poole pöördunud

"Kindel paistab olevat rahandusministrina kohati rabeda Toomas Tõniste lahkumine. Nii see tõsiasi, II samba tuleviku arutamine kui ka Seederi võime tõmmata kübarast üllatavaid kandidaate on tekitanud oletusi, et poliitikasse võib tulla Indrek Neivelt, kes on valitsuskõnelustel II samba teemal oma asjatundlikkusega esinenud," kirjutas ajaleht.

Neiveltilt endalt selle kohta küsides jäi ta napisõnaliseks. Küsimusele, et kas Isamaa on tema poole võimaliku pakkumisega pöördunud kostis ta: "Ei ole, jätke mind rahule,".

Indrek Neivelt on pidanud Isamaa pensionireformi ideed heaks, samas on ta Ekspressile rääkinud, et "teine sammas haiseb väga vastikult," ning et see süsteem vajaks uuendamist.