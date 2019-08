Neinar Seli elu pärast kohtuotsust

"Mida ma ei teadnud, sa võid olla mõrvar või muu, aga kui sa oled korruptsiooniga karistatud ja sa oled ettevõtte juhtorganis, ja ettevõte on riigihanke võitnud, siis hange tühistatakse," toob ta näite kohtuasja mõjust ning täpsustab, et tegemist oli konverentsihankega majutuses.

2015. aastal mõistis riigikohus Seli süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu rikkumises, kuna ta toetas Tallinna Sadama nõukogu liikmena otsust sponsoreerida 250 000 euroga enda juhitavat Eesti olümpiakomiteed. Seli nimetab seda valikuliseks õigusemõistmiseks ning kinnitab, et "ebaõigluse tunne mu sees pulbitseb edasi".

Kahe tütre ja poja isana loodab ta, et lapsed võtavad ühel hetkel ärid üle, sest "need vanemad, kes oma lastes näevad edasiviijaid, need ettevõtted jäävad alles, aga need, mida müüakse, seal taga on see, et ei olnud, kellele anda".

"Kui ma ise tippsporti tegin, siis veteranide heietusi ma ei kannatanud silmaotsaski, aga selles eas vaatan, et see on ka üks seltsielu vorm," viitab Seli soovile aeg maha võtta ning taas sportliku poolega tegelema hakata.

