NATO väed ja Eesti esimene jalaväebrigaad viivad Adaži treeningalal Lätis läbi suure integratsiooniõppuse Furious Axe

Esmakordselt on käesolev Ühendkuningriigi ja Taani rotatsioon saanud võimaluse reisida väljapoole Eestit pärast planeerimist Eesti ning Läti võimude koostöös, mis tagab õppuse turvalise korraldamise vastavalt COVID-19 meetmetele. Praegune paiknemine Adažis jätkab eelmiste NATO lahingugrupi rotatsioonide traditsiooni, mis on andnud võimaluse kasutada Adaži treeningrajatiste eeliseid.

Õppuse Furious Axe käigus pöörleb taktikaline stsenaarium ümber kaitseoperatsioonide, üheskoos "opositsiooni vägedega", keda esindab Lätis baseeruv Kanada juhitud NATO lahingugrupp. Furious Axe on lõplikuks tõestuseks suutlikkusest ja valmisolekust sooritada kõiki operatsioone, integreerides täielikult Ühendkuningriigi liitlasvägede viienda jalaväepataljoni lahingugrupi 5 Rifles Taani partneriga Eesti esimeses jalaväebrigaadis.

Nädalapikkuse õppuse sisuks on jalaväebrigaadi suutlikkuse täisdemonstratsioon, sh raskerelvastus, jalaväe lahingsõidukid, suurtükivägi ja combat engineer masinad, mis on kinnituseks edukale koostalitusvõimele ja sidususele Eesti, Briti ning Taani vägede vahel, kes vastutavad Eesti kollektiivkaitse eest.

Kolonel Paul Clayton, NATO lahingugrupi ülem Eestis ütles, et ta on väga elevil, et enamik Eesti NATO lahingugrupist on Adažis kohal, sest see on esimene kord, kui Briti ja Taani vägede see sõjaväeosa on saanud reisida väljapoole Eestit. "Suurepärased live-fire alade võimalused panevad meie võimed proovile siin Adažis, näitavad meie vägede valmidust ja demonstreerivad meie pühendumust NATOle. Oleme ellu viinud hoolika planeerimise, koostöös Eesti ja Läti võimudega, et tagada vastavus COVID-19 meetmetele."

Õppust külastas Põhjadiviisi ülem

Täna külastasid 1. jalaväebrigaadi õppust Furious Axe Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen ja diviisi veebel staabiveebel Andreas Rebane.

"Ma olen väga rahul ja uhke selle üle, mida ma täna Adaži polügoonil nägin ja tegevustega, mida 1. jalaväebrigaadi ülem ja õppusel osalevate brigaadi üksuste ülemad on mulle tutvustanud. Usun, et just sellised õppused, kus pataljonid tegutsevad koos, viies ellu ühendrelvaliigi operatsioone, teevad meid tugevamaks. Sest päeva lõpuks ei ole üldse tähtis see, kui tugev on iga üksus omaette, vaid see, kui tugev on nende ühistegevuse sünergia," ütles Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen.