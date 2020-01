NATO liitlasvägede sõdur ründas pealtnägijate sõnul Mustamäel spaas töötajaid ja teisi külastajaid, talle kutsuti politsei

Spaas viibinu kirjeldas Delfile, et sõdur hakkas laamendama ja ründas füüsiliselt nii spaa töötajaid kui ka teisi külastajaid. Kohale kutsuti politsei. Allika sõnutsi tuli lisaks tavapatrullile sinna ka sõjaväepolitsei.

PPA kõneisik sõnas, et nemad said väljakutse ööl vastu laupäeva enne kella kahte öösel. Teatati agressiivselt käituvast mehest. Tasub märkida, et spaas on nii hilisel tunnil avatud Spa 21+, see on mõeldud täiskasvanud külastajatele, alaealisi sinna ei lubata. Nädalavahetusel suletakse see kell kaks öösel.

Politsei kohale saabudes oli 27-aastane mees sündmuskohalt lahkunud. Kuna info kannatanute või kahjude kohta puudub, pole hetkel menetlust alustatud, kinnitati PPAst.

NATO lahingugrupi staabist öeldi Delfile, et ollakse teadlikud intsidendist nende sõduriga. "Kuna vahejuhtumit alles uuritakse, siis ei saa hetkel seda rohkem kommenteerida," sõnati vastuses ja lisati, et noormees käis hiljem spaast läbi, et personaalselt oma käitumise pärast vabandada.

Asutus ise vahejuhtumit kommenteerima ei soostunud. "Meie majas on kahjuks selline sisekorra eeskiri, et kõik, mis majas juhtub, jääb majja ja oma kliendi tegevusi me kahjuks kommenteerida ei saa," sõnas Mustamäe Elamus Keskuse tegevjuht Andres Tiik.