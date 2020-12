NATO liitlasvägede juht Eestis: lahingugrupi jaoks möödus aasta koroona kiuste edukalt

“Me suutsime vastata väljakutsetele, mida osutas meile COVID ning suutsime enda väljaõppe ja õppustega jätkata, seal hulgas ka piiriüleste õppustega nagu Furious Axe Lätis,” ütles kolonel Clayton. “Me integreerisime Ühendkuningriigi poolt juhitud NATO lahingugrupi Eesti kaitseväe 1. jalaväebrigaadi, muutudes seeläbi Eesti kollektiivkaitse võtmeosaks. Sellel aastal muutus meie koostöö Eesti kaitseväega veelgi tugevamaks ning viisime läbi üha rohkem koostööharjutusi ja õppuseid Kaitseliiduga. Kõik meie tegevused täidavad ühtset eesmärki: olla valmis heidutama ja kaitsma kõiksuguse agressiooni vastu ning kinnitada eestlastele, et me täidame oma ülesandeid ühtse NATO suurendatud kohaloleku (enhanced Forward Presence – eFP) osana Balti riikides ja Poolas“.

Tund aega kestnud pressikohtumisel andsid kolonel Clayton ja tema asetäitja kolonelleitnant Thomas Fogh, kelle koduriik Taani panustab samuti 200 sõduriga NATO lahingugrupis, ülevaate lahingugrupi tegevustest ja plaanidest järgmisel aastal. Tulevasel aastal vahetab Taani kontingendi välja Prantsusmaa uus kontingent, toimuvad erinevad õppused ja harjutused nagu Winter Camp, mille raames harjutatakse lahingugrupi talvise sõjapidamise oskusi, treenitakse üheskoos kuulsa USA 82. õhudessantdiviisi üksustega demonstreerimaks NATO ühtsust ja koostegevusvõimet ning osaletakse üheskoos õppusel Kevadtorm.

„Ma tunnen uhkust enda Taani meeste ja naiste üle Eestis, kes on töötanud aasta algusest saati koos Eesti kaitseväe 1. brigaadiga,“ ütles kolonelleitnant Fogh. „Koostöö UK relvajõudude, Eesti kaitseväe ja kaitseliiduga on andnud meile võimaluse suurendada meie koostegevusvõimet, jagada õppetunde tankitõrje taktika kohta, aga ka protseduure ja tegutsemisviise Eesti maastikul laiemalt. Taani kontingent naaseb tagasi kodumaale jaanuaris, aga ligikaudu 150 Taani sõdurit tuleb kevadel tagasi, et osaleda kevadtormil ning järgmine taanlaste kontingent liitub NATO lahingugrupiga 2022. aasta alguses peale parlamendi heakskiitu. Seega saab järgmine aasta olema tegevusterohke nagu ka see aasta ning ma loodan, et see kinnitab eestlastele, et NATO liitlasväed seisavad Eesti kaitseväega, et üheskoos Eestit kaitsta.“