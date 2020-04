Narvast pärit lapsed jäid topeltkodakondsuse pärast Venemaale lõksu! Vene Delfi loo peale muutsid idanaabrid oma hoiakut

Narvakas Rostislav rääkis, et 15. märtsil viis ta oma lapsed - kolmeaastane tütar, kuueaastane poeg ja 10aastane tütar - Venemaale vanaema juurde. Too elab circa 130 kilomeetrit Eesti piirist. Kahel nooremal lapsed on kahe riigi pass, vanimal vaid Eesti.

Rostislav ise naasis Narva 17. märtsil ja oli kaks nädalat karantiinis. Aprilli keskel otsustas pere, et võiks lapsed tagasi koju tuua, kuna kardeti, et piir jääb väga kauaks suletuks ning võib probleeme tekkida.

Selgus aga, et naasta võib vaid vanim, kuna teistel on ka Venemaa pass ehk nad on sealsed kodanikud. Sarnaselt Eestile on ka Venemaa piir suletud ja oma kodanikud ei või lahkuda.

Nii juhtuski, et vanim laps võis koju naasta, ent noorimad jäid Venemaale. Vene Delfi pöördus Eesti välisministeeriumi poole, kust omakorda soovitati küsida siinsest Vene saatkonnast.

Selgus, et seadus näebki ette, et kuigi võib olla kaks passi, siis juriidiliselt võtab Venemaa inimest ikka kodanikuna ehk kehtivad samad reeglid, mis neile, kel vaid Vene kodakondsus.

Tavaolukorras on see riikide vahelisel liikumisel pluss, viisat pole vaja, ent nüüd jäid lapsed lõksu.

Artikkel ilmus täna pärastlõunal, mõned tunnid hiljem otsustas Venemaa valitsus lubada inimestel riigist lahkuda, kui neil on mõnes teises riigis alaline elamisluba või teise riigi kodakondsus. Rostislavi lapsed pääsevad viimaks koju.