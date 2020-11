Narvas lähevad kõik koolimajad kinni

Linnavalitsuse teatel ajendas sellist otsust tegema viimase nädala jooksul mitmetes linnaasutustes kiiresti kasvanud koroonasse nakatunute arv, vahendab Põhjarannik.

Kontaktõpe seiskub ka Narva laste loomemajas, muusikakoolis, kunstikoolis, noorte meremeeste klubis, kahes spordikoolis.

Juba alates eelmisest laupäevast oli suletud Narva jäähall, kust viirusepuhang suuremaks levis. Nüüdsest on kinni ka spordikeskus, Rugodivi kultuurimaja ja noortekeskus.

Vanalinna riigikooli direktor Tatjana Stepanova sõnas, et riigikoolis lähevad distantsõppele vaid gümnaasiumiklassid.

Ida-Virumaale lisandus ööpäevaga 53 uut nakatunut. Neist 27 juhul toimus nakatumine pereringis, ühel juhul lasteaias, kahel juhul tööl, ühel juhul trennis ja kolmel juhul toimus nakatumine koolis. Ülejäänud juhtumite nakatumiste asjaolud on veel selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 38 ja Sillamäe teise kooli koldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaia koldega on seotud kaheksa nakatumist. Narva-Jõesuu töökoha koldega on seotud 10 nakatumist. Viru Vangla koldes on 208 inimest. Kohtla-Järve kooli koldes on kuus inimest. Sillamäe töökoha koldes on kaheksa inimest. Narva spordikoldes on 43 nakatunut. Narva töökoha koldes on seitse inimesega.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 3 000 inimese, kellest haigestunud on 480.