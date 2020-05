Narvas autot ärandanud noormees võeti vahi alla. Ta oli alles mõne kuu eest vanglast vabanenud

Ööl vastu 9. maid pidasid politseinikud Narvas Kangelaste tänaval kontrolliks kinni sõiduauto Volkswagen Touran, mille roolis oli 19-aastane noormees. Samal ööl avaldas sõiduki omanik, et tema auto oli ärandatud.

Noormehele esitati kahtlustus võõra vallasasja omavolilise ajutise kasutamises isiku poolt, kes on varem toime pannud asja omavolilise kasutamise.

Prokuratuur taotles noormehe vahistamist, kuna ta on korduvalt nii väärteo- kui ka kriminaalkorras karistatud, sealhulgas on noormeest korduvalt kriminaalkorras karistatud asja omavolilises kasutamises.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ragnar Plistkini sõnul vabanes noormees eelmise karistuse kandmisest tänavu veebruari lõpus. "Noormees pani uue kuriteo toime vähem kui kolm kuud pärast vanglast vabanemist. See tähendab, et ta suhtub jätkuvalt ühiskonnas kehtivatesse reeglitesse ükskõikselt ega pea vajalikuks neist juhinduda. Sellest saab järeldada, et varasem karistatus ei ole avaldanud temale edasistest kuritegudest hoidumiseks vajalikku mõju ning esineb oht, et ta jätkab vabaduses uute varavastaste kuritegude toimepanemist," selgitas Plistkin.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov sõnas, et on äärmiselt kahju, et noormees ei ole oma eelnevatest tegudest õppinud. "Auto või ükskõik millise muu eseme ärandamine ei ole vastuvõetav ning oma tegude eest peab noormees nüüd ka vastutama," lisas Maslennikov.

Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning võttis noormeest kuni kaheks kuuks vahi alla.