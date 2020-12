Narva volikogu esimehe ja linnapea valimine lükkub jälle edasi

Täna toimus Narva volikogu eestseisus, kus aseesimees Larissa Olenina otsustas volikogu korralise istungi 17. detsembril edasi lükata 30. detsembrile. Volikogu aseesimehe sõnul takistab istungi läbiviimist eriolukord ja osade rahvasaadikute eneseisolatsioon.

"Meie Narva" fraktsiooni juhi Raiki sõnul on need väited veidrad: "Ida-Virumaal ei ole eriolukorda, mis takistaks volikogu istungi läbiviimist, seda muidugi kõiki nõudeid jälgides. Samuti ei ole mingit kindlust, et 30. detsembril ei ole eneseisolatsioonis järgmised volikogu liikmed. Paratamatult jääb mulje, et tegelik eesmärk on volikogu laiali saata. Tänases kriisiolukorras on see lubamatu poliitmäng." Ka endise linnapea ja volikogu esimehe Tarmo Tammiste sõnul on otsus asjatundmatu ja põhjendamatu.

Riigikogu ja volikogu liige Mihhail Stalnuhhin ütles, et üks valimiste venitamise põhjus on ilmselt asjaolu, et Narva tava kohaselt võtavad linna asutuste nõukogud detsembrikuus tavaliselt vastu otsused iseenda premeerimiseks. "Ootame, kas see on nii ka sel aastal", lisas Stalnuhhin.

Moodustatava koalitsiooni volikoguesimehe kandidaat, Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat väljendas oma muret linna eelarve vastuvõtmise, aga eelkõige COVID-i tõttu tekkinud olukorra üle: "Varem on koalitsioon aasta lõpul alati pingutanud eelarve vastuvõtmise nimel, aga nüüd ei ole sisuliselt aruteludki alanud. Kas isiklikud huvid on kõrgemad kui linna omad?"