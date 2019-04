Narva värske linnapea Aleksei Jevgrafov usub, et Narva saab Euroopa kultuuripealinnaks

Aleksei, su mõte kaotada majandusvaldkonnaga tegeleva abilinnapea ametikoht on saanud kriitikat. Eriti Mihhail Stalnuhhinilt, kes arvab, et see on naeruväärne viis tõsta teiste ametnike palka.

See, mis ta ütleb, on nonsenss. Abilinnapea palk ei ole ilmselgelt nii suur, et selle arvelt teiste ametnike palkasid tõsta. Keegi pole sellisest asjast rääkinud. Ma tean väga hästi selle abilinnapea kohaga kaasnevaid kohustusi ja ma olen võimeline need ka linnapeana täitma.

Mis on Narva jaoks hetkel kõige olulisem?

Sel aastal peaks lõpule minema kergliiiklustee võrgustiku loomine, samuti Narva ja Narva-Jõesuu vaheline rattatee. Samuti on väga oluline Narva linnahalli renoveerimine, millega alustatakse juulis.

Tasub märkida, et linnahalli on plaanis kolida ka volikogu ning linnapea kabinet. Linnavalitsus jätkab oma ntööd Peetri platsi hoones.

Mis on teie hinnangul võimalused, et Narvast saab Euroopa kultuuripealinn aastal 2024?

Ma usun, et linnal on head võimalused. Möödunud aasta suured kultuurisündmused Narvas tegid linnale palju head. Paljud eestlased külastasid esimest korda Narvat ja see on linna ning Eesti riigi jaoks.

Jevgrafovist räägitakse kui ettevõtlusele rõhuvast linnapeaks, ehkki paljude kodanike unistus oleks laiahaardelisem linnapea. Jevgrafov ise ütleb, et inimesed teevad lihtsalt tormakaid järeldusi tema varasemast töökogemusest abilinnapeana, kui tema tegevusvaldkonnaks oligi linnamajandus.

"Mul on kogemusi väga erinevatest valdkondadest ja minust ei saa linnapeana lihtsalt "ärijuht"," ütles värske linnapea venekeelsele Delfile.