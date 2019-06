Narva Vaba Lava 200 000-eurone rahastus võib selguda tuleval nädalal

"Nii palju kui mina tean, on tõesti olnud kokkulepe ühel hetkel, et riik aitab kaasa, aga jooksvaid kulutusi aitab üleval hoida kohalik omavalitsus ehk Narva linn," ütles peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil vastuseks Delfi küsimusele. "Mingitel põhjustel on Narva linn sellest nüüd taganenud või loobunud."

"Mina olen Vaba Lava esindajatega kohtunud ja öelnud, et mina olen valmis seda valitsuskabinetis arutama. Kultuuriminister Tõnis Lukas täna ütles, et ta soovib seda arutada ja me leppisime kokku, et püüame järgmise nädala neljapäeval seda teemat kabinetis arutada ja leida võimalikke lahendusi," kinnitas Ratas.

SA Vaba Lava juhatuse liige ja tegevjuht Steven-Hristo Evestus ütles Delfile, et ilma riigi ja kohaliku võimu abita ei ole Narva Vaba Lava teatrimaja tegevus võimalik. "Üks võimalik stsenaarium on ka selle maja sulgemine," nentis Evestus.

"Minu eelkäijate ajal on riik leidnud võimalused ja toetanud selle maja ehitust ja ma loodan, et need võimalused leitakse ka praegu. Minu kohus on kindlasti ka praegu pidada kohaliku võimuga läbirääkimisi, mida ma ka kindlasti teen," rääkis Evestus. Pärast linnapea puhkuselt naasmist kavatseb Evestus arustada rahastuse küsimust ka järgmise aasta võtmes.