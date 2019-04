Narva uue linnapea palk võib tõusta ligi 5000 euroni

"Arvestades, et Narva linnapea palk ei ole 2013. aastast tõusnud, ning et väiksemates kohalikes omavalitsustes on linnapeade palgad palju kõrgemad, on see samm loomulik," ütles Jevgrafov Delfi venekeelsele portaalile.

Narva linnavolikogu arutas eile lisaeelarvet ning linnavalitsuse uut struktuuri, vahendab ERR-i venekeelne portaal. Muudatustest tulenevalt on plaanis tõsta töötajate palka.

Eraldi räägiti linnapea ja linnavolikogu esimehe palkade tõstmisest 8 kuni 9 miinimumpalga tasemele.

Linnavolikogu esimees Irina Janovitš põhjendas palgatõusu asjaoluga, et alates 2013. aastast ei ole linnavalitsuse töötajate palgad tõusnud.