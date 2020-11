Narva ööklubi korraldab hoolimata terviseameti soovitusest peo noortele

Täna õhtul plaanib klubi Geneva korraldada peo 12-17-aastastele lastele. Sellega paralleelselt on valitsus kõnelenud juba uutest koroonapiirangutest, mis tulevast teisipäevast kehtima hakkavad. Valitsuse murekohaks ongi just Harjumaa ja Ida-Virumaa, sest seal on nakatumise osakaal kõige suurem. Klubi juht Vladimir Aret ei näe seda probleemina. “Keegi ei keela selliste pidude korraldamist,” ütles ta vene Delfile.

Areti sõnutsi on koroonalevik kõikides riikides kõrge, aga pidusid ja konverentse peetakse seegi. “Meil on suur klubi. Osaleb umbes 70 inimest, nad pole üksteisele lähedal,” kõneles Aret. Maskid pole peol aga kohustuslikud.

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles, et Narva kahe nädala nakatumisnäitaja on 689,22. See on kõige kõrgem kogu riigis. “Kindlasti ei tohi sellises olukorras korraldada mingeid koosviibimisi ja pidusid. Kutsume siinkohal üles korraldajaid ja kohalikku omavalitsust seda üritust (ja teisi sarnaseid) ära jätma,” ütles Kingsepp. Peo korraldaja pole terviseametiga ürituse osas konsulteerinud.