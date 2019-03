Narva meeriks ihkav Raik: see ei ole ühegi ministri portfellist vähem tähtis töö

"Narva on mulle tõesti oluline ja olen püüdnud seal midagi teha," sõnas 20 aastat piirilinnas elanud ning seal Tartu Ülikooli Narva Kolledžit üles ehitada aidanud Raik.

Tema kindel soov on järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste (KOV) järel saada Narva linnapeaks ning asuda seejärel linnale uut elu sisse puhuma.

Samas on ministri sõnul selge, et päris niisama ka Narva linnapeaks ei saa hakatata. Ta avaldas lootust, et järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste järel on Narva poliitilisel maastikul mitme elujõulise nimekirja näol uus hingamine ning võimalus moodustada uus koalitsioon. Võimalikke koostööpartnereid ta nimetama ega välistama ei hakanud.

"Praegu on parteid näidanud, et neil on Ida-Virumaa vastu huvi. Kas või see, et kaks ministrit siin kandideerivad näitab, et see ei ole maailma lõpp, vaid uus Eesti," rääkis Raik. "Ma loodan. et parteid ei langeta lippu ja jäävad Ida-Virumaal aktiivseks."

Ta lisas, et sõltumata sellest, millist ametit ta tulevikus ka ei peaks, siis loobuks ta sellest igal juhul Narva linnapea töö vastu. "See on sama tähtis amet, kui mõni ministri koht," rääkis Raik.

Tööd paariks aastakümneks

"Kõige suurem südamevalu on see, et Narva inimesed ei usu oma linna tulevikku," sõnas Raik ning lisas, et muutused selles vallas pole kiired tulema. Eelkõige tuleks Raiki sõnul panustada ettevõtlusesse, meelitada investoreid Narvasse investeerima, arendada elukeskkonda ta tegeleda haridusküsimustega."Kui nüüd peale valimisi vähegi võimalik, tahaks läbi arutada Narva IT akadeemia loomise idee."

Raik on varemalt olnud Narva linnavolikogu liige.