Narva meer on mures: piirilinna elanikke ei testita piisavalt

Synlabi avaliku testimise kommunikatsioonijuhi Gerly Kedelauki sõnul on testimine kõige suurem Tallinnas ja Saaremaal. “Tõesti, Narva perearstid on hetkel vähem saatnud, selleks saatsime eelmine nädal oma senised infokirjad ka vene keeles, et ei oleks keelebarjääri,” ütles Kedelauk.Nüüd lähebki Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller homme Ida-Virumaale, et kohtuda Narva, Sillamäe ja Kohtla-Järve perearstidega ja linna peaarstiga ning teemat arutada ja tekkinud küsimustele vastata.