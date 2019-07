Narva linnapea: Vaba Lava on linnale vajalik, oleme valmis kaaluma toetamist väiksemas summas

"Me loodame, et tegevus jätkub edukalt edasi," vastas Jevgrafov küsimusele, kas pärast pikaaegsel linnapea Tarmo Tammiste umbusaldamist moodustatud uus linnavalitsus toetab kultuuriasutuse tööd.

Narva linn keeldus rahastamas SA Vaba Lava tööd taodeldud 80 000 euro väärtuses, mis oleks katnud teatriasutuse palgafondi ning jooksvad kulutused. Jevgrafov kommenteeris, et Narva on valmis kaaluma teatritöö rahastamist väiksemas eelarves.

"Kõik taotlused vaadatakse läbi, kuid rahalised otsused langetatakse volikogu tasemel," kommenteeris linnapea.

Vaba Lavale on Narva linnaeelarvest eraldatud sellel aastal kokku 2437 eurot. Sellest on 1523 eurot oli mõeldud suurküüditamise mälestusürituse toetamiseks ning 914 eurot teatrikesuses toimunud kinopäevade toetuseks. Summad eraldas linn linnapea reservfondist.

Seejuures muutis hiljuti Narva linn linnaeelarvet ning selle prioriteete ja võttis vastu lisaeelarve. Uus linnaeelarve jõustus 11. juunist, kuid võeti vastu 22. mail. Viimasel kuupäeval taotles Vaba Lava viimati suuremat summat linnaeelarvest. Nimelt küsiti kuni 6000 eurot, et korraldada linnas Peterburi teatrikunsti päevad. Linn saatis taotlusele keelduva vastuse. Keelduvaid vastuseid on Vaba Lava saanud taotlustele terves aprill-juuni vahemikus.

Niisiis võib Vaba Lava esitada uue taotluse tegevustoetuseks, kuid selle rahastamine on küsimärgi all, kui teatri tegevust väärtustav Narva juba kuude lõikes ei toeta Vaba Lava üritusi.

Jevgrafov kommenteeris, et Narva linna eelarve võimalused on piiratud ning pole võimalik toetada kõiki taotlusi. "Meie käes on ka teised taotlused, seehulgas kultuurivaldkonnast, mis on jäetud rahuldamata," sõnas ta.