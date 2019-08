Narva linn tõrjub erihooldekodu linnast välja

Hoolekandeteenused kavatseb Narva ehitada kahekorruselise nelja korteriga hooldekodu, kus võiksid elada ja ööpäevaringset tuge saada 24 psüühilise erivajadusega inimest, vahendab ERRi uudisteportaal.

Taolisi kodusid ehitatakse kogu Eestis, kuid Narva linn näitas Hoolekandeteenustele pikemalt mõtlemata ust.

Ent Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi hinnangul võivad psüühilise erivajadusega inimesed teistele elanikele ohtlikud olla, seepärast peaksid erihooldekodud asuma linnast väljas.

"Need asutused ei pea olema linna piirides. Ja teiseks, nemad ütlesid, et seal täiesti puudub valveteenus. See tähendab seda, et haiged inimesed võiksid jalutada vabalt linnas. Ma ei arva, et see on linnaelanike huvides, see hoolduse teenus peaks tagama ohutuse tervele linnale," põhjendas ta.