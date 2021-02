Narva-Jõesuu kiriku põlengus kahjustada saanud väärtuslikust kunstivara on suures ulatuses võimalik restaureerida

Pühapäeval Narva-Jõesuus põlengus tõsiselt kahjustada saanud Püha Vladimiri Õigeusu kirikus olnud rohkem kui sajast kõrge kunstiväärtusega objektist on ekspertide esmase hinnangu põhjal võimalik restaureerida vähemalt kolmveerand. 19. sajandist pärineva ja mälestisena kaitse all oleva puidust kirikuhoone tules saadud kahjustuste täpsem hindamine võtab veel aega.

Hoonest asuti vara välja tooma esimesel võimalusel, kuid suur osa asju sai siiski kuuma-, tahma- ja veekahjustusi. Eile käisid kohapeal olukorda hindamas muinsuskaitseameti kunstipärandi eksperdid koos SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis ja Digiteerimiskeskuse Kanut konservaatoritega. Kunstvarade päästmiseks viidi läbi esmane avariikonserveerimine, põhiliselt tegeleti kahjustada saanud ikoonide katmisega profülaktilise kleebisega, et vältida kuivamisel maalipinna irdumist ja värvikadusid.

Püha Vladimiri Õigeusu kirikus asus 105 väärtuslikku kunstimälestist, lisaks hulganisti muud kogudusele olulist kirikuvara. Muinsuskaitseameti kunstipärandi valdkonna juht – muuseumide ja kunstipärandi osakonna juhataja Linda Lainvoo tõi eriti olulisena välja tervikliku kõrgetasemeliste 19. sajandi teise poole õigeusu kunsti esemete kollektsiooni, kuhu kuuluvad nii ikoonid, lühtrid ja ripplambid, kui ka liturgilised esemed nagu ristid ja karikad, lisaks veel tekstiile ja trükiseid.

Muinsuskaitseameti vallasmälestiste ja muuseumikogude inspektori Kadri Taela sõnul oli esmane vaatepilt kirikusse saabudes trööstitu: „Esmasel ülevaatusel selgus, et mõned väärtuslikud ikoonid, seal hulgas kiriku üks olulisemaid ikoone – aujärjetagune ikoon, aga ka viis kuningavärava ikooni – on kahjuks tules täielikult hävinud, samuti on tugevalt kahjustatud ikonostaasi ülemises osas olnud ikoonid. Esmane hinnang väärtusliku vallasvara osas siiski pigem positiivne, 75—80 protsenti asjadest on võimalik restaureerida.“

Tugevamalt kahjustada saanud ning kohapeal avariikonserveerimise läbinud ikoonid viiakse täna Narva Muuseumi hoole alla. Muu vallasvara hoiustamiseks on sobivad ruumid leidnud kohalik omavalitsus. Päästetööde tegemisel on oma abikäe osutanud ka Tallinna Linnamuuseum.