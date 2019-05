Narva jätkab kultuuripealinna tiitlile kandideerimist uue meeskonna ja 140 000 euroga

Uue meeskonna ülesandeks on kultuuripealinna programmi väljatöötamine ja lõpptaotluse koostamine. Meeskonda juhib Narva linnaarhitekt Ivan Sergejev ning kunstilise juhina asub ametisse kommunikatsiooniekspert ja filmilavastaja Ilmar Raag. Piirkondliku juhtpartnerina jätkab Rakvere ja koostööd jätkatakse kõikide Virumaa omavalitsustega.

Ilmar Raagi arvates teeb just piiripealne identiteet Narva põnevaks. „See paneb otsima inimlikkuse alget igaühes,“ sõnas Raag. „Minu isa sündis Narvas ja mu vanaema on mulle rääkinud lugusid sellest linnast, kus ma ise ei ole kunagi elanud. Vanaisa, kes langes sõjas, oli Narvas näitleja, vanaema piletikontrolör ühes Narva kinos. Mul on tunne, et elava kultuurielu vaim on seal kusagil alles. Vormiliselt on Narva linn, kust algab Euroopa. Muidugi on seal naabruses Peterburi kui kõige euroopalikum vene linn ja mõned ütlevad, et Narva on kõige venelikum Euroopa linn. Narvakad ütlevad aga, et Narva on Narva. Piiripealsetes identiteetides inimlikkuse otsimine võiks erinevates vaidlustes pinnale jääda. See on see, mida me ka Euroopas praegu otsime,“ ütles ta.