Narva haigla: osa koroonapatsiente keeldus varem vaktsiinist, oodati Sputnikut

Narva haigla kommunikatsioonispetsialisti Jevgenija Parve sõnul on haiglal puudus meditsiinipersonalist ja see häda on eriti terav just õendusabi osas. Appi on värvatud meditsiinitudengid, kuid neistki jääb vajaka.

Haiglas on samal ajal käimas koroonaviiruse vastu vaktsineerimine: kohale tulevad peamiselt lasteaedade ja koolide töötajad, samuti arstid, keda pole varem COVID-19 vastu vaktsineeritud. “Hiljutised uudised, mis rääkisid päästja surmast, on paraku vaktsineerimissoovi veidi vähendanud,” ütles Parv venekeelsele Delfile. Osa inimesi lihtsalt kardab.

Haigla pressiesindaja sõnul ootavad mõned linnaelanikud ka Venemaa Sputnik V vaktsiini. Tegemist on peamiselt eakate inimestega. Haigla töötajad küsisid COVID-19 osakondades viibivatelt vanuritelt, miks nad enne haigestumist vaktsiinist keeldusid. “Nad vastavad sageli, et ootavad Sputniku vaktsiini. Aga paraku oodati nii kaua, et tänaseks on 10 inimest raskes ja üks üliraskes seisundis," märkis Parv.

Kas on ka neid, kes keelduvad pärast esimest doosi teisest? Parve sõnul on need üksikud juhtumid. “Neid oli ainult kaks. Mõlemad reageerisid esimesele vaktsiiniannusele ägedalt,” lausus ta.

Arstid on Parve sõnul kurnatud vandenõudest, et vaktsiinid on ohtlikud ja koroonaviirust ei eksisteeri. "Inimesed on juba väsinud, kuid peavad neile müütidele endiselt reageerima. See raskendab nii arstide emotsionaalset olekut kui nende tööd," tõdes ta.

COVID-19 olukorra halvenemise tõttu kaalub Narva haigla plaanilise ravi piiramist. See otsus tehakse järgmise paari päeva jooksul. Millises mahus tavaravi piiratakse, ei ole veel teada. Narva haigla kutsub ühtlasi üles riskirühma kuuluvaid inimesi vaktsiinist mitte loobuma.