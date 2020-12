Narva arstid tahaks karmimaid piiranguid: üheaegselt riiki lahti hoida ja koroonaga võidelda pole enam võimalik

Narva haigla meedikute sõnum täna koroonaviiruse leviku peatamise võimalusi uurimas käinud peaminister Jüri Ratasele oli karm. Üheaegselt riiki lahti hoida ja viiruse levikuga võidelda pole enam võimalik.

"Peaks oluliselt karmistama liikumispiiranguid, praegu lihtsalt mingisuguseks ajaks. Aga mitte niimoodi, et me vindume kaks-kolm kuud, kuid tervishoiusüsteem võib üle riigi sattuda sellistesse raskustesse, et võib-olla tuleb hakata piirama isegi erakorralist ravi," ütles Narva haigla ülemarst Pille Letjuka "Aktuaalsele kaamerale".