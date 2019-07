Narva Aleksandri kirik on arvatust halvemas seisukorras

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS

Narva Aleksandri kirik Foto: Sven Arbet

Narva Aleksandri kiriku kuppelsaali seisukord on arvatust hullem. See tähendab, et avalikke üritusi seal lähema aasta jooksul korraldada ei saa, vahendab ERRi uudisteportaal.