Narkosõltlastele suunatud programmist SÜTIK on abi saanud 178 inimest

Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametniku Kristel-Liis Kaunismaa sõnul pakub politsei reeglina alati karistuse alternatiivina võimaluse programmis osalemiseks. “Sõltuvus narkootikumidest on haigus, mille tekkepõhjuseid ei saa lahendada tarvitaja karistamisega,” ütles ta ja lisas, et tihti on sõltuvusprobleemidega tegelemisel peamiseks takistuseks see, et inimene ei tunnista endale probleemi olemasolu. “Vahel vajab inimene enda probleemide teadvustamiseks mitut märguannet politseilt, lähedastelt, sõpradelt, töökaaslastelt või teistelt inimestelt, keda see häirib.”

Esimest korda narkosüüteoga politseisse sattunud alaealiste abiks on loodud ennetusprogramm „Puhas tulevik”, milles kuue kuu jooksul tegelevad noortega kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistid ja piirkondlikud politseiametnikud. Kaunismaa sõnul saab programmi edukalt läbinud noor alustada puhtalt lehelt, jätkates elu karistusregistri märketa. 2014. aastast rakendus programm kõikides Harjumaa omavalitsustes. Praeguseks on programmis osalenud üle 300 noore, mullu näiteks 98.

Puhta Tuleviku programmi jooksul või pärast selle lõppu paneb uue süüteo toime umbes 10% programmis osalenutest, märkis Kaunismaa. “Kui noor ei läbi programmi, läheb väärteomenetlus tema suhtes edasi. Kõige olulisem on see, et noor jääks ka pärast programmi lõppu narkootikumidest eemale.”

Kaunismaa rõhutab, et sõltuvusainete tarbimine on reeglina tagajärg ja kui ei ole leitud lahendusi põhjustele, miks on noor üleüldse hakanud erinevaid aineid tarbima, siis ei lahenda ka tarbimise probleemi.