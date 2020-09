Napp pääsemine. Nakatumiskordaja sajandik ümardati allapoole ja Läti ei kohalda Eestist tulijatele eneseisolatsiooni

"Täna hommikused konsultatsioonid päädisid sajandiku ümardamisega allapoole! Ka Leedu jäi alla. Järgmine reede uus numbrite ülevaatus, senini igal juhul karantiini kohustust Lätti minekul pole!" teatas Reinsalu.

Läti peaminister Krišjānis Kariņš ütles üleeile, et seoses Covid-19-sse haigestumuse kasvuga Leedus ja Eestis võib lakata alates tänasest niinimetatud Balti mull olemast.

Balti mull tekkis mais, kui kolm Balti riiki olid esimeste hulgas, kes avasid Euroopa Liidu sees liikumiseks piirid. Eesti, Läti ja Leedu kodanikud võisid kolme riigi piires liikuda ilma vajaduseta eneseisolatsiooni jääda.

Üleeile teatas Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, et haigestumus Leedus jõudis 16,28 juhtumini 100 000 elaniku kohta ja Eestis 14,72 juhtumini 100 000 elaniku kohta, mistõttu muutuvad mõlemad riigid peagi Läti jaoks kõrgenenud riskiga riikideks.

Tänases Delfi erisaates ütles Reinsalu, et üritab leida uued reeglid, millega Balti mull ikkagi töös hoida.

„Seis on keeruline. Eesti on huvitatud Balti mulli säilimisest ja Läti ja Leedu välisministrid on ka sellest huvitatud. Tervishoiuametnikud püüavad üles ehitada uut süsteemi. Terve mõistusega mõeldes on ju omaette paradoks tekkimas, et kui Eestis või Lätis juhtub viiruse levik olema kõrgem, siis peaks madalama viiruse näitajaga Euroopa riigist tulles karantiinis. Siin on tekkinud paradoksid, mis tuleb üle vaadata,“ kirjeldas Reinsalu erisaates olukorda.

„Minu ettepanek oli, et me külmutaks olemasoleva olukorra kuni uued reeglid kokku lepime. Läti valitsus leidis kolmapäeval, et kohaldame ikkagi vanu reegleid ja kui jõutakse uute reegliteni, siis hakkavad need toimima. Aga enne uut kehtib vana reegel,“ seletas minister.

„Täna hommikul on tulnud Läti poolt signaal, et kui meil on viiruskordaja üle 16 tänase seisuga, - Läti terviseamet kella viie paiku avalikustab need numbrid - , siis hakkaks täna öösel kell 00.00 kehtima karantiini nõue Eesti inimestele. Oleme taotlenud, et karantiini nõuetest oleks vabastatud igasugune transiit lõuna-põhja suunal töötegijad ja piiriregiooni elanikud. Läti valitsus hakkab neid meie ettepanekuid arutama täna kell 15.00.“