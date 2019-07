Napp pääsemine: Eesti meistrimees sai elektripuuri hoides välgutabamuse, kuid jäi ellu

Ülejärgmisel päeval tehtud ülevaatusel selgus, et äikest tõmbas ligi paari meetri kaugusel asuv kuusk. "Kuna elektriväli oli nii võimas, siis said kõik vähegi maandust pakkuvad esemed pikselöögi, nii ka minu käes olnud elektritrelli puur," edastas Kübar. Kuuse juurde tekkis pikselöögist kraav, mis paiskas mulla 2,5-meetrise varikatuse peale.

"See oleks võinud juhtuda ka näiteks triikrauda või mikserit hoides," märkis Kübar. Ta ütles, et edaspidi ei julge äiksetormi puhul elektrilist seadet käes hoida. "Lähedased olid vist juhtunust esialgu rohkemgi ehmunud. Eks ma ise saan aru, kui kõvasti see mõjutas, kui taas kunagi äiksetormi kätte peaksin jääma," sõnas Kübar. Ta rõhutas, et äikse korral tuleb kõik elektririistad käest panna. "Minuga läks napilt, olgu see õppetunniks teistele."