Napilt Europarlamendist välja jäänud Tarand ei lase hääli uuesti üle lugeda

"Minust oleks ebaõiglane seada valimissüsteem kahtluse alla," märkis Tarand. Ta selgitas, et on kindel, et kõik e- ja paberhääled loeti õiglaselt üle ning just sotsiaaldemokraat Sven Mikser pidi Europarlamenti pääsema.

Peale selle ütles Tarand, et ei kavatse Eesti Konservatiivse Rahvuserakonna liikmete moel marutõbiselt rünnata Eesti riiki või selle valimissüsteemi. Ta lisas, et ega temast 30 häält rohkem saanud sotsiaaldemokraat Sven Mikser löönud ka palli väravasse käega.

Tarand nentis, et kuigi praegu ta karjäär Europarlamendis hetkeks lõppeb, peab ta seda ajutiseks olukorraks. "Kui kahe aasta pärast Marina Kaljurand Eesti presidendiks saab, siis olen mina tema asendusliige Europarlamendis," sõnas Tarand.