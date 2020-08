Näotu temp nutikellaga: laps tegi kolme tunni jooksul häirekeskusesse 60 libakõnet

"Lapsevanem saab ise kella peale helistada, aga lapsel on võimalus valida vaid hädaabinumbrit," kirjeldatakse Lääne-Harju politseijaoskonna Facebooki lehel.

"Kurb on see, et juhtimiskeskuse töö oli häiritud. Ka patrullid kammisid piirkonda nagu segased, sest kella sai positsioneerida. Kõnede tegijat otsides sõitis patrull piirkonnas oleva lasteaia juurest mööda ja politseinikud märkasid, et neid nähes hakkasid lapsed käituma ärevalt. Seisma jäädes ja küsides, kes politseisse helistas, näitas tosin näppe ühe poisi suunas," märgitakse postituses. "Sarihelistaja müsteerium oli lahendatud. Lastele sai selgitatud, et hädaabisse helistatakse vaid hädajuhtumite korral ja see ei ole koht, kus nalja teha."

Politsei soovitab vanematel üle rääkida nalja tegemise piirid. Libakõnedega võetakse ressurssi ära nendelt, kes on tegelikult hädas ning vajavad politsei sekkumist.