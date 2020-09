Nakatunute arv ülikoolides tõuseb. TTÜ plaanib osaliselt distantsõppele minna

TTÜ pressiesindaja Krõõt Nõges ütles Delfile, et majas arutatakse osaliselt distantsõppele üle minemist.

Vähemalt üks TTÜ koroonapositiivsetest tudengitest on ka TTÜ üliõpilasküla elanik.

Üliõpilasküla teatas elanikele, et on Siidisaba ühiselamus elava nakatunud tudengiga tihedas suhtluses, tema lähikontaktid on välja selgitatud ja ta asub eneseisolatsioonis.

Tartu distantsõppele minna ei plaani

Nädalavahetusel tuvastati Tartu Ülikoolis kaks koroonapositiivset tudengit. Üks neist käib õigusteaduskonna kolmandal kursusel, mistõttu viidi kogu kursus kaheks nädalaks e-õppele. Tudengeid on kursusel 80 ringis. Teine nakatunu on humanitaarvaldkonna tudeng, kellega samades loengutes viibis ligi 60-70 tudengit.

Tartu Ülikool edastas Terviseametile kõigi nende tudengite kontaktandmed, kes olid registreerunud kursustele, mida nakatunud väisasid.

Tartu Ülikooli akadeemilise sekretäri Tõnis Karki sõnul ei plaani ülikool distantsõppele liikuda.

"Üritame ülikoolis ja ka ühiskonnas normaalselt edasi elada, sest me ei saa kõike blokaadi panna," ütles Karki.

Karki kohaselt on ülikooli plaan tegeleda juhtumitega eraldi, nagu tehti juuratudengitega - distantsõppele viidi üks kursus ning nad tuuakse sealt kahe nädala pärast tagasi. "Ei ole nüüd nii, et ühel [tudengil] kursusel oli ja siis semestri lõpuni on nad kõik seal ekraanide taga," ütles Karki.

Karki sõnul on kursuseid, keda ei ole võimalik eriala praktilise loomuse tõttu distantsõppele viia. "Me ju tahame, et meil oleks järelkasv, näiteks tulevikus arstid," ütles Karki.

Tallinna ülikoolis kaks nakatunut

Hommikuse seisuga on kaks Tallinna ülikooli linnakus liikunud tudengit koroonapositiivsed.

"Ühe juhtumi puhul on lähikontaktsed kaardistatud ning nad on saadetud eneseisolatsiooni, teise juhtumi uurimine veel käib," ütles TLÜ kommunikatsioonijuht Sulev Oll.

Ühiselamus on karantiinis kaks tudengit - esialgsetel andmetel on üks neist positiivse testi saanud tudeng, teine tema toanaaber.