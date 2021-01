Nakatumiskordaja langus pelgalt illusioon? Krista Fischer: ennatlik oleks hakata koroonapiiranguid leevendama

Peaminister Jüri Ratas kirjutas eile Facebookis, et nakatumiskordaja on jõudnud alla 1, kõikudes 0,9 ja 0,95 vahel. "Mida rohkem see näitaja veelgi väheneb, seda väiksemaid piiranguid argielule edaspidi vajame," oli ta optimistlik.

Valitsus saab ülevaateid teadusnõukojalt. Matemaatik Krista Fischer ütleb Delfile, et tõesti on viimasel ajal näha, et nakatumiskordaja on alla 1, ent see ei pruugi nii jääda.

Mis on ohumärgid? Miks kontaktõppele rohelist tuld näidati?