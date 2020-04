Nakatumise pärast enam ei muretseta? Tallinna ühistransporti kasutatakse aina enam

Delfi lugejad kirjeldavad, et aina rohkem on märgata, kuidas bussides tihedalt rahvast. Argipäeviti hommikuti ja õhtuti näiteks südalinna ja Lasnamäe vahel liikuvatel liinidel. Tihtipeale on rahvast palju ka buss number 40 peal, mis viib kesklinnast Pelguranda.

Tallinna Linnatranspordi ASi kõneisik Ivo Parbus sõnab Delfile, et nad teostavad pidevat vaatlust ning see näitab sõitjate arvu kasvu.

Vaatlusega statistika ka piirdub, kuna ühistransport on hetkel tasuta. Ühtlasi tähendab see sedagi, et rohelist kaarti viibutama ei pea, varasemalt oli see näitajaks, kui tihedalt liine kasutatakse.

Praegu korra muutmiseks veel signaale pole. "Tasuta sõiduõiguse andmine ning selle lõpetamine on Tallinna linnavalitsuse pädevuses," lisab Parbus.

Kas on kaalutud, et graafikuid vastavalt nõudlusele veidi muuta? "Hetkel jätkame senise graafikuga. Erandiks on suure nõudlusega 12. ja 13. liin, kus toimub graafikute tihendamine. Vastavalt vajadusele oleme valmis ka mujal graafikuid muutma, ent need otsused saame langetada üksnes koostöös Tallinna transpordiametiga," lausub Parbus.

Mainitud liinide näol on tegu Kadaka - Kivisilla ning Väike-Õismäe - Priisle liinidega.

Linn on varasemalt teavitanud, et praeguses olukorras busside ja trollibusside esiuksest siseneda ega sealt väljuda ei saa ning sõidukijuhtide kaitseks on loodud sanitaartsoon esiuksest esimese istmereani. Tallinna ühistransporti desinfitseeritakse mitu korda päevas.

