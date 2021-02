Näitleja Nikolai Bentsler liitub erakonnaga Eesti 200

Tallinnast pärit teatri- ja filminäitleja Nikolai Bentsler on lõpetanud Moskva Kunstiteatri stuudio ning on rohkem kui kümmenkond aastat astunud üles Eesti kinolinal ja teatrilavadel. Bentsler kogus tuntust rollidega populaarsetes filmides nagu „Detsembrikuumus“, „Mina olin Siin“ ja teleseriaalides nagu „Kättemaksukontor“ või„Riigimehed“. Samuti on Nikolai tegev ka õhtujuhi ja pulmaisana ning kõnekoolitajana, aga on töötanud õpetajana ka koolis.

Nikolai Bentsleri sõnul on ühiskondlikus elus aktiivselt kaasalöömine iga kodaniku kohus. Seda võib võrrelda justkui ajateenistusega, ehk kui õige aeg on käes, tuleb teha seda mis on meie kohus, ehk anda oma panus ühiskonna ja elukeskkonna parandamisse.

„Eesti 200 on uue põlvkonna erakond, mis tahab pakkuda pikemat vaadet kui üks valimistsükkel, ja seda mitte ainut riiklikul, vaid ka kohalikul tasandil. Mul on sügav soov panustada meie Viimsi elukeskkonna parandamisse, kui ka laiemalt Eesti elu edenemisse,“ rõhutas Bentsler.

Eesti 200 Viimsi piirkonna juhi Lauri Hussari sõnul on Nikolai liitumine märgilise tähendusega, sest Eesti 200 koondab oma valdkonna tippeksperte. „Nikolai liitumise üle on mul siiralt hea meel, sest ta on oma emotsionaalsel ja vahetul moel toonud kaasa palju säravaid ideid ja uuenduslikke lahendusi, millest Viimsi ja kogu Eesti tulevikus kindlasti võidavad,“ märkis Hussar.