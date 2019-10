Naistevastase vägivalla konverentsil kõnelejad: paremäärmuslik poliitika ohustab naiste õiguseid

USA mittetulundusühingu The Advocates for Human Rights naiste õiguste programmi direktor Rosalyn Park ütles oma ettekandes, et nad on hakanud uurima paremäärmuslike poliitiliste jõudude mõju naiste õigustele, sest nad on kuulnud oma partneritelt teistes riikides, et olukord on muutunud keerulisemaks.

„Paremäärmuslaste peamine argument on, et me saame liiga vähe lapsi, seega nad ründavad naiste reproduktiivseid õiguseid, seksuaalharidust ja LGBTQ+ õiguseid,” sõnas Park täna hommikul hotell Euroopas toimunud konverentsil. „Kuna nende arvates on inimesi liiga vähe, siis nad arvavad, et neil on õigus rünnata samasooliste abielusid.”

Park tõi välja, et paremäärmuslased manipuleerivad oma sõnumi toetamiseks andmetega, esitades teaduslikult tõestamata väiteid nagu abort põhjustab rinnavähki, hormoonide süstimine põhjustab muutusi aju suuruses ning üksikud vanemad sõidavad rohkem autoga purjuspäi kui abieluinimesed.

Paremäärmusliku poliitika peamised tagajärjed, mida on mõnel pool maailmas juba näha, on Parki sõnul kodanikuühiskonna summutamine, inimõiguste kaitsjate ründamine ning kõiksugu ohvrite abistamise rahastuse vähendamine.

Moldova inimõiguste ekspert ja advokaat, perevägivalla vastase programmi koordinaator Veronica Teleuca tõi ettekandes välja, et OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon) andmetel saavad naisteorganisatsioonid praegu 0,7% võrra vähem rahalisi toetuseid, kui aastal 2011. Ta seostab seda paremäärmuslike poliitiliste jõudude esiletõusuga viimastel aastatel.

Täna ja eile toimunud konverentsi korraldas organisatsioon WAVE (Women Against Violence Europe) ehk Euroopa Naised Vägivalla vastu, mille president on eestlane, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan.