Naistearstid kardavad koroona levikut ja soovivad igat sünnitajat kohelda potentsiaalse nakatununa

Kirja allkirjastanud dr Ivo Saarma sõnul on kogu sünnitusabi erakorraline, lisaks vajavad erakorralist hospitaliseerimist rasedad. Igas kuus toimub Eestis 1200-1500 sünnitust, lisaks uuritakse ja ravitakse haiglas ca 500-600 rasedat.

"Normaalse sünnituse korral puutub naine kokku 10 haiglatöötajaga, komplitseeritud mitmiksünnituse puhul koguni 20 töötajaga esimese haiglas viibimise ööpäeva jooksul. Selline arv töötajaid langeb rivist välja, kui sünnitaja on nakatunud ja kaitsevahendeid kasutatud ei ole," kirjutas Saarma.

"SARS-CoV- 2 positiivsete rasedate ja sünnitajate osakaal on tõusnud tasemeni, kus patsientide selekteerimine tuginedes sümptomitele ja ohuteguritele ei ole enam jätkusuutlik asümptoomsete ja juba nakatunud patsientide suure osakaalu tõttu. Viiruskandjate ja haigete

eristamine ja isoleerimine on kriitilise tähtsusega, et mitte haigust levitada emalt lapsele, patsiendilt patsiendile ja patsiendilt personalile," leidis Saarma.

"Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu on aeg hakata käsitlema igat hospitaliseeritud rasedat ja sünnitajat potentsiaalse nakatununa. Kui me seda ei tee, kaotame kiiresti erakorralise abi osutamise võimekust sünnitajatele töötajate haigestumise ja karantiini tõttu," kirjutas Saarma.

Seetõttu küsis ta sünnitusabi osutamiseks naistearstidele toetust. Tema sõnul on vaja sünnitusabi personalile kaitsevahendeid võrdselt intensiivravi- ja nakkuskliinikutega.

Samuti on vaja kõigi rasedate ja sünnitajate jaoks ööpäevaringselt kiiret SARS-CoV-2 suhtes testimise võimekust, et võimalikult kiiresti eristada nakkusohtlikud patsiendid tervetest. Testi vastusest sõltub ka vastsündinu käsitlus.

Kolmandaks on vaja võimalust sünnitusabi osutavale personalile teha SARS-CoV-2 teste kord nädalas, et vältida olukorda, kus personal on enda teadmata nakatunud ja muutub nakkuse levitajaks.

