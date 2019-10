Naistearst Kai Haldre: poliitikud naljatlevad seksuaaltervise üle kohmetusest ja enesekaitsest

Haldre on Eesti Seksuaaltervise Liidu esindajana osalenud viimase veerandsaja aasta jooksul korduvalt seksuaaltervist puudutavate otsuste aruteludel nii erinevates ametiasutustes kui riigikogus ja on märganud, et poliitikutel on neist asjust ebamugav rääkida, kuna teema muudab neidki haavatavaks. “Vulgaarsus on üks võimalik toimetulekustrateegia,” sõnas Haldre.

Konverentsil avakõne pidanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja tõi esile, et seksuaalsuse demoniseerimine, vägivaldne ideologiseerimine ja kogunisti politiseerimine on Eestis aktuaalne probleem. Ta lisas, et tihti inimesed, kes seda teevad, ei lahenda ühtegi reaalse inimliku ja sotsiaalse eluga seotud probleemi. “Vastupidi, olukord läheb sellest ainult hullemaks, sest vaikiva õhkkonna loomiseks üritatakse kasutada jõuvõtteid. Tõenäosus, et inimesed kannatavad veelgi rohkem, ainult kasvab,” ütles Männik.