Naispoliitikute ühisavaldus: naised, ärme lase ennast marginaliseerida

"Tasapisi, kuid kindlalt, on Eesti liikunud ühiskonna poole, kus meeste ja naiste võimalused ennast teostada, ühiskonda panustada ja oma riiki teenida on aina võrdsemad.

Meie riigikogus ei ole kunagi varem olnud nii palju naisi, kui on neid nüüd, ning esimest korda on meie parlamendis fraktsioon – sotsiaaldemokraadid –, kus on mehi ja naisi võrdselt. Kuigi saame rõõmustada 28 naise üle uues riigikogu koosseisus, on see siiski napilt üle veerandi. Palju on veel minna.

Mõtlemapanev on aga tõsiasi, et esimest korda näib olevat oht sellel teel hoopis tagasi libiseda. Kui veel veidi aega tagasi arutlesime avalikult, kas triibulised nimekirjad valimistel, sookvoodid riigiettevõtete nõukogudes ning palkade avalikustamine võitluseks palgalõhega on võrdõiguslikkuse teel parimad lahendused, siis täna oleme olukorras, kus peame rääkima avalikkuses hoopis abordi kättesaadavusest ja kaitsma naistearste süüdistuse eest, et nende kutsetegevus on Hippokratese vandega vastuolus.

Jah, meil on riigikogu, kus naisi on rohkem kui kunagi varem. Kuid sellele vaatamata peetakse koalitsiooniläbirääkimisi viisil, kus mõnikord osaleb ka mõni naine.

Oleme jõudnud olukorda, kus uut koalitsiooni moodustavad mehed, kellele juhitud uudisteportaalis on öeldud: "Naised poliitikas on vajalikud, aga alati ei satu sinna just need, keda ootaks /.../. Poliitikasse tulevad peamiselt lastetud karjäärinaised, võrdõiguslased, äärmusfeministid, aborditoetajad, seksuaalsete vähemuste kaitsjad ja nii edasi."