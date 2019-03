Naine sünnitas lapse Solarise keskuse tualetis. Appi tõttasid nii poekülastajad kui turvatöötajad

Solarise haldusjuht Rain Luks rääkis Delfile, et naine hakkas sünnitama tualetis. Õnneks tulid kohe appi teised tualetis viibinud, teavitati ka turvatöötajaid, kes samuti naisele appi tõttasid. Laps tuli ilmale umbes kümne minutiga. Peagi jõudis kohale kiirabimeeskond.

Naine viidi edasi haiglasse. "Ta sünnitas tütre. Minu teada on ema ja lapsega kõik korras," rääkis Luks. "Täiesti ootamatu, aga hea, et kõik nii läks."

Pikemalt Luks vahejuhtumis rääkima ei soostunud. Nii Luks kui keskuse turundusjuht Kristin Lepikson ütlesid, et tegemist on niivõrd isikliku teemaga, et selle kommenteerimine võiks jääda asjaosaliste enda otsustada.

Paar tundi pärast õnnelikult lõppenud sündmust elas keskus oma tavalist elu ning miski ei viidanud sellele, et alles äsja nägi seal valgust uus ilmakodanik.

Tualeti kõrval asuva kingsepaäri töötaja rääkis Delfile, et oli sündmusest kuulnud, kuid arvas, et laps sündis mõnel teisel päeval. "Ma olen kogu aeg siin nurga taga ja masin undab," selgitas ta, kuidas vaid mõne meetri kaugusel toimunu talle märkamatuks jäi.

Lähedalasuva toidukoha töötajale ning parasjagu Solarise keskuse all asuva toidupoe juures valvanud turvatöötajale, tuli uudis lapse sünnist üllatusena.

Ka keskuse tualetis ei viidanud miski sellele, et tegemist ei ole tavalise argipäevaga. Ühegi kabiini uksel polnud avarii silti ja tavalisega võrreldes polnud tualett ei puhtam ega mustem.

Solarise kollektiiv soovib emale ja lapsele kõike head ja tugevat tervist.

Õnnitlused emale pisitütre sünni puhul ka Delfi toimetuse poolt.