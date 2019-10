Nähtamatut vaenlast püüab vaid vingugaasiandur

"Kahjuks on vingugaas viimastel aastatel põhjustanud nii hukkunute kui ka kannatanutega õnnetusi, mida oleks saanud ära hoida, kui vingugaasiandur oleks nähtamatust vaenlasest õigel ajal häiresignaaliga märku andnud. Ainuüksi sel aastal on vingugaasi tõttu arstiabi vajanud üle 30 inimese, neist pooled on vajanud ka haiglaravi," ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus ning on inimestele ja loomadele mürgine. Ka tavaline toidukõrbemine võib tekitada vingugaasi ja põhjustada mürgistuse. Igapäevaelus on sagedaseim vingugaasi tekitaja liiga vara suletud ahjusiiber või halva tõmbega gaasiseade.

"Kodus olevaid gaasiseadmeid tuleb regulaarselt lasta asjatundjatel kontrollida ja hooldada. Meeles tuleb pidada, et gaasiseadmega eluruumides võib õnnetuse kaasa tuua mistahes remont, mille käigus muutub õhu liikumine eluruumis, olgu see vannitoa ukse või köögikubu vahetus," selgitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Vingugaasimürgistuse esimesed sümptomid on uimasus, väsimus, iiveldus, peavalu ja -ringlus. Pikaajaline viibimine väiksemates vingugaasi kontsentratsioonides süvendab kroonilisi haigusi. Kõige tundlikumad on vingumürgituse suhtes lapsed ning hingamiselundite ja vereringehaigusi põdevad inimesed ning vanurid.

Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur võimeline seda tuvastama. Tasub teada, et suitsuandur läheb häiresse nähtava suitsu peale. Tegemist on kahe täiesti erineva seadmega, mille tööpõhimõtted on erinevad. Vingugaasiandur on ainus seade, mis tuvastab vingugaasi.