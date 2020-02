Nagu soojad saiad! Apteekides on kaitsemaskide defitsiit. Benu proviisor: uus laadung tuleb aprillis

Üks põhierinevus on see, et hariliku kirurgilise maski materjal on suuremate pooridega ja pakub väiksemat kaitset viirusesuurusega väikeste osakeste eest. See ei ole ka üllatav, sest kirurgilise maski põhieesmärk ongi kaitsta kasutajat ja patsienti peamiselt bakteriaalsest nakkusest.

N95 mask võib kuju poolest olla väga sarnane kirurgilise maskiga, kuid see on kujundatud nii, et tagada parem kontakt kandja näoga.

Enamasti on N95 maskid varustatud maski üla(nina)osas asuva pehme metalse klambriga maski ülaserva nina kuju järgi vormimiseks.

Kaitsemaski kasutamisel tuleb veenduda selles, et mask on paigaldatud õigesti:

• Kata mask kahe käega kinni.

• Hinga kiirelt ja sügavalt sisse. Kui mask on paigaldatud õigesti, peaksid tundma alarõhu teket maski seespool. Kui tunned, et õhk siseneb maski servade alt, säti parajamaks paelte pikkust.

• Korda katset kuni oled veendunud, et mask tõesti kaitseb sind.

Valesti paigaldatud maski kasutamine ei paku kaitset. Meestele: maskikandja peab olema raseeritud, sest vastasel juhul ei teki maski serva tihedat kontakti nahaga ja mask kui kaitsevahend

muutub ebaefektiivseks.

Maski ostmisel tuleb pidada meeles, et maski nimetus on tunduvalt vähem tähtis kui näidatud filtreerimisindeks. Üldiselt viirusnakkuse leviku tõkestamiseks on soovitav kasutada maske filtreerimisindeksiga N95 või kõrgem.