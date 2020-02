Nagu soojad saiad! Apteekides on kaitsemaskide defitsiit. Benu proviisor: uus laadung tuleb aprillis

"Hetkel on näo meditsiinilisi kaitsemaske veel saada ja ka uusi koguseid on tulemas, ent tõenäoliselt uudis Eestisse jõudnud koroonaviirusest toob kaasa jälle suurema maskide ostmise laine," ütles Muna. Magnum loodab maskide saamisel nii olemasolevatele partneritele, aga ka läbi uute partnerite otsingute.

Maskide olemasolu ühes või teises apteegis saab vaadata aadressilt raviminfo.ee, sisestades otsingusõnaks "mask".

Kas mask üldse aitab?

Kaitsemask on eeskätt mõeldud viiruse kandjale, et viirus neilt edasi ei leviks. Maailma terviseorganisatsioon on teatanud, et tervetel inimestel on põhjust maski kanda üksnes siis, kui puututakse kokku isikuga, kellel lasub koroonaviiruse kahtlus. Samuti soovitatakse maski kanda aevastamise ja köha korral.

Maskide hankimisel tuleb tähele panna, et apteekides on enamasti müügil ihtsamad meditsiinilised maskid, mida kasutatakse protseduuride läbiviimisel. Nende eesmärk on vältida infektsiooni edasi kandumist. Küll aga on juhendi soovitusi arvesse võtval kasutamisel on neist teatud ajaks abi ka ülemiste hingamisteede nakkuste vältimisel.

Maskide kandmise aeg on keskmiselt kaks kuni kolm tundi, aga oluliselt oleneb, millise maskiga on tegu. Mask tuleb peale seda alati vahetada ning kindlasti tuleb mask vahetada, kui see on niiske.

Apotheka proviisori Merle Niglase sõnul võib neid maske kasutada ka olukorras, kus tavalisel inimesel on vaja kokku puutuda haigete inimestega või, olles ise haige, on vaja vältimatult siiski teiste inimestega kokku puutuda.

"Praegu, mil liikvel mitmeid piisknakkuse teel levivaid viirushaiguseid, ostetakse maske apteekidest küll iga päev. Samas ei ole kaitsemaski kandmine avalikes kohtades eesti inimeste seas kuigi levinud," selgitab Niglas.

Maski kasutatakse tihti valesti

Niglase sõnul on kaitsemaskide osas inimeste teadlikkus kindlasti veel madal, sest arvatakse, et ühe maskiga võib mitu nädalat läbi ajada.

"See ei vasta tõele. Apteegis müüdava kaitsemaski maksimaalne kandmise aeg on kolm tundi, seejärel on soovitav maski vahetada, sest maski pealispind võib kanda viirust edasi. Maski tuleb vahetada, kui see on näiteks köhides või aevastades niiskunud ja puutunud kokku sekreedi pritsmetega. Kindlasti ei tohi sama maski kasutada nii haigete inimestega kui ka väikeste beebidega kokku puutudes," selgitas Niglas.

Ta rõhutab, et maski kasutamisel ja äravõtmisel on oluline käte hügieen – muidu võib saastunud näomask nakatumist pigem soodustada.