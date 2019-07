Nägemispuudega inimesed esitasid puuduliku ID-kaardi tõttu riigile kahjunõude

Mullu töötas Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) välja uue DigiDoc tarkvara, mis vahetas varasema DigiDoc3 tarkvara välja DigiDoc4 vastu. Ent uut tarkvara välja töötades unustati ära nägemispuudega inimesed. Nimelt ei ole toetanud DigiDoc4 tarkvara ekraanilugejat, mis on nägemispuudega isikute põhiline abivahend tööks arvutiga. Seejuures puudus võimalus avada juba allkirjastatud ümbriku seest faili ning seda krüpteerida või dekrüpteerida. Probleeme esines ka teiste funktsioonidega, nagu allkirja info lugemine.

RIA-l kulus vea parandamisega aega tänavu juuli keskpaigani. Seega esitasid kümme nägemispuudega inimest riigile kahjunõude põhjendades seda sellega, et seitsme kuu jooksul jäid nad ilma ühes väga olulisest riigi poolt pakutavast elektroonilise identiteedi kasutamise tarkvarast.

Nõudeavalduses lisati veel sedagi, et see põhjustas neile suuri probleeme tööalaselt olukordades, kus oli vajalik digitaalne allkirjastamine. Samuti oli häiritud kohaliku omavalitsusega ja riigiga suhtlemine, kuivõrd e-ID teenuseid ei olnud võimalik iseseisvalt kasutada ja seetõttu olid nägemispuudega isikud sunnitud kasutama teisi viise, näiteks sooritama mõningaid toiminguid kohapeal. See omakorda põhjustas ajalist kulu, raskendas asjaajamist ja samas oli ka emotsionaalselt kurnav.

Kahjunõudes rõhutatakse, et tekkinud situatsiooni näol oli tegemist võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega ja nägemispuudega isikute diskrimineerimisega, kuna riik ei suutnud tagada kõikidele isikutele võrdseid võimalusi riigi poolt pakutavatele teenustele.

Hüvitiseks nõutakse 1000 eurot isiku kohta, kokku 10 000 eurot.