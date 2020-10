NÄDALAVAHETUSE ILMAÜLEVAADE | Vihmajope või kasukas, mida kapist välja otsida?

Maanteeamet: teedel on libeduse tekkimise oht



Maanteeamet suviseid piirkiiruseid veel ei alanda. Need kehtivad niikaua kuni ilma- ja teeolud seda võimaldavad.



„Olulise muudatusena jätame sel talvel kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudele kiiruspiiranguna 100 kilomeetrit tunnis,“ lausus Maanteeameti teehoiudirektor peadirektori ülesannetes Raido Randmaa. „Anname liiklejatele vastutust juurde talvistes oludes liiklemisel. Kindlasti tuletame ka meelde, et suurim piirkiirus ei ole kohustuslik ja alati tuleb sõidukiiruse valikul jälgida ilma- ja teeolusid.“



2+2 teedest jääb 100 km/h kehtima Tallinna ringteel, Tallinna–Tartu ja Tallinna–Narva maantee osadel lõikudel.



Suurem kiirus kehtestatakse neis kohtades, kus liikluskeskkond on selleks valmis. Neil lõikudel, kus on suurem oht metsloomade ja jalakäijate õnnetuseks, jäetakse talveks kiirus 90 km/h.



Samuti jääb valgel ajal heade sõidutingimuste korral Maanteeametile õigus ka talveperioodil Tallinna–Pärnu maantee Laagri–Ääsmäe lõigul ja Tallinna–Tartu maanteel Kose–Võõbu lõigul tõsta muutteabega liiklusmärkidega lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h.



Randmaa lisas, et kõikidel nendel teedel kehtivad kõrgemad nõuded talihooldele (kehtib 3+ tase), mis on sarnased Põhjamaades kehtivatele. „Oleme Põhjamaade kogemustest näinud, et liiklejad arvestavad teeoludega ning mõistetakse, et suurim lubatud kiirus ei ole kohustus vaid võimalus. Loodame, et ka meie liiklejad järgivad seda,“ lausus ta. „Talvistes muutlikes oludes on normaalne sõita lubatust madalama kiirusega.“

Soovitame enne sõidu alustamist vaadata teeolusid portaalist tarktee.ee. Enne talve tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras. Naastrehvid on lubatud alates 15. oktoobrist, talverehvid peavad kõikidel sõiduautodel all olema hiljemalt 1. detsembriks.



Eesolevatel öödel on oodata temperatuuri langemist nullkraadini, mistõttu võib teedele tekkida must jää. Kuna paljudel sõidukitel on all veel suverehvid, peavad autojuhid olema varastel hommikutundidel liigeldes ettevaatlikud.