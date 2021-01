Nädalavahetus toob Lõuna-Eestisse krõbeda pakase

Eeloleval nädalavahetusel ei pruugi piisata ainult käpikutest ja ühest sallist, et läheneva külmaga toime tulla. Öötundidel võib kraadiklaasil temperatuur kukkuda lausa -23 kraadini ning kärkivale külmale ei tule erilist lohutust just ka päevasel ajal, sest temperatuur ei pruugi tõusta üle -16 kraadi.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt kukuvad saabuval ööl temperatuurid -22 kraadini esmalt Ida-Eestis. Öösel võib sadada nõrka lund. Sisemaal on veidi soojem, kõige külmemates paikades on öösel -15 kraadi ning Lääne-Eestis kuni -9.

Homne päev ei anna erilist leevendust. Loogika on sama, läänes ja sisemaal on veidi soojem, kuid kõige külmem õhumass liigub idast rohkem Kagu-Eesti poole, kus võib ka päevasel ajal temperatuur olla -20 kraadi.

Laupäeva ja pühapäeva vahelisel ööl tuleb selle nädalavahetuse külmarekord, kui Kagu-Eestis võib külma tulla kuni -23 kraadi. Kergemalt pääsevad taas sisemaa ja Lääne-Eestis elavad inimesed, sest seal on temperatuurimiinimumid vastavalt kuni -12 ja -18 kraadi.

Pühapäeva päevasel ajal on juba asjalood vähe leebemad ning temperatuurid ei lange alla -12 kraadi.

Kui sellises pakases on tuba külm nagu hundilaut ja vaja veidi sooja teha, siis tänavused lumeolud soosivad väga suusaspordi tegemist. Küll aga tuleb end riietada targalt, et mitte endale külmas liiga teha, aga teisalt ei maksa ka kõiki spordiriideid korraga selga panna, et mitte liigutades üle kuumeneda. Säilitada tuleb kainet mõistust ja külma pead! Õnneks soosib ilm peatemperatuuri hoidmist.

Loomulikult tuleb karmides tingimustes ka oma lähedaste eest hoolitseda. Seega tuleb autosõpradel erilise kirega mõelda sellele, kuidas oma sõiduvahendit pakase eest kaitsta ning mitte talle liiga teha.

Üldiselt kehtivad lihtsad tõed: külm teeb liiga teie auto akule, muudab mootoriõli paksemaks ning probleeme võib olla ka kütuse voolamisega. Eriti tähelepanelik tasub olla diiselautode omanikel, sest diiselkütus võib külmas muutuda tahkemaks. Seega tasub õrnema tervisega autodele leida võimalus neid hoida kuskil soojas, näiteks garaažis või mõnes varjualuses. Auto käivitamisel ärge olge tormakas ja autot tasub võimalikult vähe koormata kõigi muude funktsioonidega ning lisadega. Las aku kogu jõud jääda vaid auto käivitamiseks.